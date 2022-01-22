شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: احتواء أزمة تكدس الحاويات بـ"السخنة" يبرهن القدرة على إدارة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مواجهة أزمة تكدس الحاويات بميناء العين السخنة تعتبر برهان واضحٍ على قدرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إدارة الأزمات بكفاءةٍ.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في تقريرها الأخير، إن تفضيل بعض الخطوط الملاحية العالمية التوجه نحو ميناء السخنة مقارنةً بنظرائه إقليميًّا، أدى إلى تكثيف حركة تداول الحاويات بشكل على ميناء السخنة، ولكن سرعان ما اتخذت المنطقة الاقتصادية قرارات عاجلة لمعالجة الأزمة وبحث الحلول الناجزة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.

ورصدت مؤشرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أداء ميناء العين السخنة خلال عام 2021، حيث استقبل الميناء عدد 248 سفينة حاويات، وعدد 50 سفينة صب جاف، وعدد 88 سفينة صب سائل، و9 سفن بضائع عامة، وكانت الحاويات بإجمالي أطنان 8483290 مليون طن، وسفن صب جاف بحمولة 5578187 مليون طن، وإجمالي سفن صب سائل 3716282 مليون طن، وإجمالي حمولة بضائع عامة 12811 ألف طن، وإجمالي البضائع المتداولة 17790570 مليون طن.

ويخضع ميناء السخنة لعملية تطوير لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري يطل على البحر الأحمر بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ إنشاء 4 أحواض بجانب الأحواض القديمة (2،1) جديدة و18 كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة - مرسى مطروح.