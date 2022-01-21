شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة أوكولا: النسخة الثانية من «ديزرت إكس» العلا تستقطب فنانين عالميين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - المعرض سيجمع كوكبة من أبرز فناني العالم على بعد 1100 كيلومتر من الرياض

سلطت مجلة «أوكولا» العالمية الضوء على النسخة الثانية من معرض «ديزيرت إكس» الذي يحاكي فنون الطبيعة، مشيدة بالمجهودات المبذولة لدعم المعرض المخطط إقامته في مدينة العلا، وينطلق في الفترة من 11 فبراير المقبل وحتى 30 مارس، وذلك بعد النجاح الكبير، الذي لقيته النسخة الأولى منه، حيث يستقطب هذه المرة مجموعة من أشهر الفنانين العالميين من مختلف الخلفيات والثقافات الفنية.

وقالت المجلة في الموضوع الذي ترجمت ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، إن أليجا كوداي وكلاوديا كومتي سيكونان من بين 15 فنانا سيعرضون أعمالهم في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

وأضافت: «المعرض سيجمع كوكبة من أبرز فناني العالم على بعد 1100 كيلومتر من الرياض».

وتشمل الأعمال التي يجري تطويرها لهذا الحدث المفروشات المصنوعة من جالون الكوفور الأصفر، وعبوات بلاستيكية مستخدمة في غانا لتخزين المياه من ابتكار سيرج أتوكوي كلوتي، وأشكالا تشبه المرجان مع أسطح حساسة لدرجة الحرارة من تصميم شيزاد داود، وتمثالا على جلد الجمل من تصميم زينب الهاشمي.

وتمت مطالبة الفنانين، الذين قضوا جميعا وقتا في العلا، باستكشاف الأفكار المحيطة بالواحات والأوهام تحت شعار «سراب».

ونقلت المجلة عن ريم فضة، التي ترعى حدث هذا العام إلى جانب نيفيل ويكفيلد، مدير «ديزرت إكس» «إن الواحة تتعلق بأفكار إيجاد الرخاء أو الجنة، في حين أن السراب هو رمز عالمي لأسرار الخيال والواقع».

وقالت: «إنهم يشيرون أيضا إلى الجمال غير المفهوم ووفرة الطبيعة في أكثر حالاتها تجردا وهي الصحراء، مع الرغبة المهووسة لدى البشر في الاستيلاء عليها والسيطرة عليها».

وقالت رنيم فارسي، المديرة الفنية المشاركة للحدث: «بعد أن عملت لسنوات عديدة على تطوير وتمثيل المشهد الفني السعودي، أستطيع أن أرى أن الفنانين السعوديين اليوم يحظون باهتمام وفرص أكثر من أي وقت مضى، محليا ودوليا»، حيث يشارك 5 من فناني هذا العام من المملكة.