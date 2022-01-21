شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الشيخ: 197 جهة أعلنت طلب 19 ألف موظف منذ أول يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إعلان الجهاز على بوابة الوظائف الحكومية لصالح 197 جهة، عن 678 مسمى وظيفى، ليشغلهم 19 ألفا و 485 موظفا، منذ أول يوليو 2021.

وقال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه تم الإنتهاء من تحديث بيانات عدد 3 ملايين و231 ألفا و275 موظفا إلكترونيا حتى الآن منهم 51.64% إناث، و48.36% ذكور، وذلك فى إطار المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا والذى ينفذه الجهاز.

جاء ذلك خلال فاعليات ورشة العمل التى عقدها الجهاز لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإدارى.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



جانب من الورشة

وكشف رئيس الجهاز أنه فيما يتعلق بالحالة الوظيفية تبلغ نسبة غير القائمين بالعمل 4.91%، بينما تبلغ نسبة القائمين بالعمل 94.78%.. وبشأن الحالة الاجتماعية، أشار إلى نسبة الأعزب تبلغ 8.30%، والمتزوج 59.22%، والمطلق 1.12%، والأرمل 2.07%، بينما تبلغ نسبة المتزوج ويعول 29.30%.

وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسى، قال الشيخ إن نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراة تبلغ 2.33%، ودرجة الماجيستير، 1.60% ، والدبلوم 1.88% ، زمالة 0.15%، مؤهل عال 45.09% ، مؤهل فوق المتوسط 12.33%، مؤهل متوسط 27.53%، مؤهل أقل من المتوسط 3.58% ، يقرأ ويكتب 3.98% ، أمى 1.69%.

وأضاف أن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات تحديث الملف الوظيفى، فى إطار المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا، حيث انتهى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلكترونيًا والتي شملت دواوين عموم الوزارات، وذلك لعدد (31) وزارة كمرحلة أولى، وتم تسليم جميع الوزارات اسطواتة مدمجة C.D متضمنة نسخة من البيانات الخاصة بكافة الموظفين بدواوين عموم الوزارات، والتى تم إطلاقها في اكتوبر 2018، إلى جانب العمل بالتوزاى فى المرحلتين الثانية فى الجهات التابعة للوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح والجامعات، والمرحلة الثالثة على مستوى المحافظات.