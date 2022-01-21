شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: رابط إلكترونى لاستعلام المنتدبين عن موقف نقلهم.. و1129 موافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة الرابط إلاكترونى https://seconded.caoa.gov.eg/Deputed/AppInfo.aspx، لاستعلام الموظفين المنتدبين عن موقفهم من النقل.

جاء ذلك خلال فاعليات ورشة العمل التي عقدها الجهاز لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإدارى.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف رئيس الجهاز أن رئيس الوزراء وافق على نقل 1129 موظف منتدب إلى الجهات الإدارية المنتدبين إليها، كما يعمل الجهاز على الانتهاء من دراسة دفعة أخرى يبلغ عددها 1468منتدبا، تمهيدا لعرضهم على رئيس الوزراء.. مشيرا إلى أنه تقدم للجهاز حتى الآن 12 ألفا و877 موظف منتدب، منهم ألفان و 844 موظف تقدموا بمستندات مكتملة، وينتظر الجهاز استكمال الباقين لمستنداتهم.

وأوضح أن الجهاز سبق وأنشأ موقع إليكتروني لتيسير أمور الموظفين المُنتدبين بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة، وذلك بإتاحة تسجيلهم على الرابط : https://seconded.caoa.gov.eg/ ، وذلك عبر إدخال عدة بيانات منها البيانات الأساسية للموظف، ومحل سكنه، وبيان حالة وظيفية، وتاريخ بدء الندب بعد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى الإجراءات التى اتخذت بشأن نقلهم - إن وجدت -، وذلك حتى يتسنى للجهاز حصر البيانات الخاصة بهم والتنسيق مع الجهات المعنية للنظر فيما يمكن اتخاذه بشأنهم من إجراءات تسهم فى استقرار أوضاعهم الوظيفية والأسرى.