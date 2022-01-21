الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 21-1-2022

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الريال السعودى ثبات ملحوظ اليوم الجمعة 21-1-2022، بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.18  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.15  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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