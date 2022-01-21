شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 21-1-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 21-1-2022 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، نظرًا للعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، حيث سجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.25 جنيه للشراء، 21.43 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي فسجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 49.74 جنيه للشراء، و 52.05 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 17.73 للشراء، 17.89 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.28 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى وسجل 49.74 جنيه للشراء، و 52.11 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.