شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار فى السوق المصرى أمام الجنيه اليوم الجمعة 21-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق سعر الدولار اليوم الجمعة 21-1-2022، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65جنيه للشراء، 15.77جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل سعره 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.