شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن اتفاقيات تنقيب البترول الجديدة باستثمارات 506 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين جديدتين مع شركتى ترانس جلوب الكندية وفاروس انرجى للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بها والتى كانت كالتالي..

1- للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية.

2- إجمالى استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار.

3- منح توقيع 67 مليون دولار

4- حفر 12 بئراً .

5-تشمل الاتفاقية الأولى مع شركة ترانس جلوب الكندية الدمج لمناطق شمال غرب غارب وغرب غارب وغرب بكر بالصحراء الشرقية وضخ استثمارات جديدة للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام .

6- تستهدف الاتفاقية الثانية مع شركة فاروس انرجى ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية .

7- التوقيع يأتي امتدادا للاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع الشركات البترولية العاملة في مصر في اطار جهود الوزارة المستمرة لتحفيز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف الأنشطة لتعظيم معدلات الإنتاج خاصة مع الارتفاع الحالي الذى تشهده مستويات أسعار البترول العالمية .

8- الاتفاقيتين تستهدفان زيادة معدلات انتاج الزيت الخام في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات بعدد من مناطق الامتياز وإستخدام احدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج بما يسهم في زيادة الإحتياطيات والإنتاج البترولى بتلك المناطق .