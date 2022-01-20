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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المقاولين حصلت على شهادة الآيزو العالمية «ISO 9001:2015» الخاصة بإدارة الجودة وفق أحدث مواصفة قياسية في تطبيق معايير النظام العالمي للجودة. وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت ال سويد، أن حصول الهيئة على شهادة الجودة نتيجة للجهود المتميزة في تقديم الخدمات لجميع أعضاء الهيئة وقطاع المقاولات بشكل عام، والسعي المتواصل إلى تحقيق أحدث الإجراءات والتغلب على الصعوبات التي تواجه سير العمل وإنجازه، مؤكدا استمرار الهيئة في تطوير أدائها وتنافسها للحصول على شهادات التميز والجودة في الأداء.

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