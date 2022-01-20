إجراءات محوكمة لتأسيس المكاتب المحاسبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن خطوات تأسيس المكاتب المهنية تتم وفق عملية سهلة، وميسرة بإجراءات محوكمة تضمن الكفاءة والجودة، بعد حزمة من القرارات والتشريعات مهدت الطريق للمحاسبين والمراجعين نحو تقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية.

وأكدت الهيئة خلال فعالية مهنية، نظمتها بمشاركة أكثر من 800 متخصص -حضوريا وعبر الاتصال المرئي- أن هذه القرارات والتشريعات تهدف إلى زيادة أعداد المهنيين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المراجعة والمحاسبة الملائمة، وتحفيز ممتهني مهنة المحاسبة والمراجعة وتشجيعهم على تأسيس المكاتب والشركات المهنية.

وبين الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس، أن هذه الفعالية تحظى بمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة، للإسهام في أن تكون المهنة ذراعا داعما في تعزيز الاستثمار واستقرار الحقوق.

وتطرق المحاسب القانوني صالح اليحيى، والمحاسب القانوني سلطان الشبيلي، لعدة محاور منها: متطلبات تأسيس المكتب المهني، وطبيعة سوق المهنة في المملكة، والعمل الفني وإدارة فريق العمل، وفرص وتحديات تأسيس المكاتب المهنية، ثم تم فتح المجال أما الحضور للمناقشة وطرح الأسئلة.