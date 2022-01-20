أخبار البورصة اليوم الخميس 20-1-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 20-1-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.916 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات. إيقاف تداول 3 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.916 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.916 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 177.9 مليون ورقة مالية بقيمة 746.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.14%، والعرب على 9.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.52%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 80.3 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 75.2 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13919 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4632 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2208 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 4727 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1150 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.

لجنة القيدقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، بمنح 3 شركات وهم التعمير والاستشارات الهندسية، جينيال تورز، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مهلة 5 أيام من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد على أن يعاد عرض موقف الشركة التي لم تلتزم بقرار لجنة القيد، وذلك نظرًا لعدم التزام الشركات بإرسال تقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، طبقًا للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. لجنة القيدقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، بمنح 3 شركات وهم التعمير والاستشارات الهندسية، جينيال تورز، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مهلة 5 أيام من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد على أن يعاد عرض موقف الشركة التي لم تلتزم بقرار لجنة القيد، وذلك نظرًا لعدم التزام الشركات بإرسال تقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، طبقًا للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري 300 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1500 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الأهرام للطباعة والتغليف، أكتوبر فارما، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 150 ألف سهم، 41 ألف سهم، 1588 سهم، 150 سهم، 46 سهم، 111 ألف سهم، 1.05 مليون سهم، 2 مليون سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 24 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 132.5 ألف سهم. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري 300 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1500 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الأهرام للطباعة والتغليف، أكتوبر فارما، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 150 ألف سهم، 41 ألف سهم، 1588 سهم، 150 سهم، 46 سهم، 111 ألف سهم، 1.05 مليون سهم، 2 مليون سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 24 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 132.5 ألف سهم.

أسهم الخزينةوأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى عدد 360 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.26%، شراء الثانية عدد 34366 سهم.





فوري أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن خططها لزيادة رأسمالها المصدر بقيمة 800 مليون جنيه زيادة نقدية تسدد نقدا لصالح قدامى المساهمين على أن تستخدم حصيلة الزيادة لتمويل توسعات الشركة المستقبلية في الخدمات المالية لكل من المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى زيادة عروض الشركة على تطبيق Myfawry، كما وافق مجلس إدارة الشركة على إنشاء برنامج شهادات الإيداع الأمريكية للنظر في إمكانية قيد جزء من أسهم الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار طرح ثانوي مسجل في لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة الأمريكية. فوري أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن خططها لزيادة رأسمالها المصدر بقيمة 800 مليون جنيه زيادة نقدية تسدد نقدا لصالح قدامى المساهمين على أن تستخدم حصيلة الزيادة لتمويل توسعات الشركة المستقبلية في الخدمات المالية لكل من المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى زيادة عروض الشركة على تطبيق Myfawry، كما وافق مجلس إدارة الشركة على إنشاء برنامج شهادات الإيداع الأمريكية للنظر في إمكانية قيد جزء من أسهم الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار طرح ثانوي مسجل في لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

السويدي إليكتريك أعلنت شركة السويدي إليكتريك، توقيع شركة إيجيتك للكابلات- إحدى شركات الشركات (المملوكة بنسبة 99,98% )- قد وقعت عقدين بقيمة 13.2 مليون دينار كويتي (ما يعدل 686 مليون جنيه لعمليات توريد وتمديد و صيانة الكابلات الأرضية جهد 132 ك.ف الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية جهد 11/132 ك.ف. بالضاحيتين (N6 & N10) بمشروع مدينة المطلاع السكنية.





أموك قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، إن الشركة حققت صافي ربح بعد الضريبة قدره حوالي 407 مليون جنيه خلال النصف المنتهي في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل تحقيق صافي خسائر قدرها حوالي 42 مليون جنيه خلال النصف المقابل من العام السابق 2020/2021، وأرجعت التطويرات الإيجابية إلى استمرار نجاح الشركة في الوصول إلى أنسب تشكيلة للمنتجات، والتي تتواءم مع أفضل الأسعار ومتطلبات السوقين المحلي والعالمي، وزيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية.