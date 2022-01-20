شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الإطار التنظيمى الجديد لتقديم خدمات "إنترنت الأشياء" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خدمات "انترنت الأشياء" من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل والعدادات الذكية ومنظومة وسائل النقل الذكي، لذا أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الإطار التنظيمي لتقديم خدمات انترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية. وتقدم الخليج 365 أسئلة وأجوبتها حول إنترنت الأشياء.





ما هو إنترنت الأشياء؟وفقا لبعض تقارير فهو عبارة عن شبكة من الأشياء التي تحتوي على تقنية مضمنة تسمح بالاتصال بالإنترنت، كما تُشير إلى الاتصال الذي يحدث بين هذه الأشياء والأجهزة والأنظمة الأخرى التي تدعم الإنترنت، ويمكن أن تكون هذه الأشياء آلات أو مكونات مادية أو حيوانات أو حتى أشخاصًا. يسمح إنترنت الأشياء (IoT) بالاتصال بالإنترنت بما يتجاوز الأجهزة التقليدية، مثل أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، ويمتد إلى مجموعة متنوعة من الأشياء اليومية.

من الأمثلة على أشياء الإنترنت هي منظمات الحرارة التابعة لجهاز التكييف، السيارات، المصابيح المنزلية، الساعات المنبهة وغيرها الكثير.

ووفقا لجهاز تنظيم الاتصالاتؤ خدمات انترنت الأشياء هو مصطلح يطلق على جميع الأجهزة التي تتصل فيما بينها عبر شبكات الاتصالات بغرض تبادل البيانات لخدمة متطلبات واحتياجات المواطنين في كافة مناحي الحياة، وتتعدد تطبيقات انترنت الأشياء وفقاً لطبيعة الاستخدام والتي تتضمن أنشطة المستخدم النهائي، الأنشطة التجارية والصناعية، انشطة البنية التحتية، والانشطة الحكومية.





لماذا أصدر جهاز تنظيم الاتصالات إطارا تنظيميا بها؟ أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إطارا تنظيميا لانترنت الأشياء، تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة الى دعم خطط الدولة الرامية الى انشاء العديد من المدن الذكية.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد قام بدراسة أفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال خدمات انترنت الأشياء وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة لسوق الاتصالات المصري، حيث تم إعداد واعتماد الإطار التنظيمي ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بخدمات انترنت الأشياء.