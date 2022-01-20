شكرا لقرائتكم خبر عن غادة شلبي تبحث تعظيم الفرص السياحية بسوهاج وقنا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة خلال الأيام الماضية بزيارة إلى محافظتي قنا وسوهاج، وذلك لتفقد الأماكن السياحية بها، بالإضافة إلى لقاء اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لبحث سبل زيادة الحركة السياحية إلي المحافظتين وتعظيم مبادرة ربط السياحة الشاطئية بالبحر الأحمر بالسياحة الثقافية بوادي النيل.



جانب من اللقاء

تأتي هذه الزيارات في إطار جهود الوزارة للعمل على رفع كفاءة الأماكن السياحية بالمحافظات المختلفة من خلال الاستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه في نطاق القرى التي تحتوي علي منتج سياحي وأثري، إلى جانب الاهتمام بالمنتجات والحرف اليدوية والصناعات المحلية بالمجتمع المحلي.



جولة نائب وزير السياحة والآثار

وخلال اجتماعات نائب وزير السياحة والآثار مع كل من محافظ سوهاج ومحافظ قنا، تم مناقشة كيفية تأهيل المواقع السياحية الواعدة بالمحافظتين وتحديد الاحتياجات التدريبية للمجتمع المحلي المحيط بها ورفع مهارات العاملين بالحرف اليدوية والتقليدية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول تحديد أولويات مشروعات التطوير بما ينعكس على التنمية السياحية في المحافظتين.



خلال اللقاء

وخلال الزيارة أكدت نائب الوزير على أن وزارة السياحة والآثار تسعى لرفع كفاءة المزارات السياحية واشراك المجتمع المحلي في تنمية المناطق السياحية والاستفادة منها من خلال إقامة أماكن خدمات داعمة للنشاط السياحي، والتركيز على أهمية الوعي السياحي في المجتمعات المحيطة بالاماكن السياحية ورفع كفاءة العاملين بأماكن الخدمات السياحية.