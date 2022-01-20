الاقتصاد

رئيس "المركزى للمحاسبات" يبحث مع رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودى سبل التعاون

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور حسام عبد المحسن العنقرى رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودى، المستشار هشام عبد السلام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والوفد المرافق له، فى مقر الديوان العام للمحاسبة فى مدينة الرياض.

 

وأكد معالى الدكتور حسام عبد المحسن رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودى على أهمية هذه الزيارة التى تأتى فى إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهازين الرقابيين.

 

ومن جهته، أكد المستشار هشام عبدالسلام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حرصه على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين الرقابيين فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

 

وعقد الجانبان اجتماعاً تمت فيه مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيزها وتفعيلها فى كافة المجالات التى تتعلق بالعمل الرقابي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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