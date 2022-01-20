شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المركزى للمحاسبات" يبحث مع رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودى سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور حسام عبد المحسن العنقرى رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودى، المستشار هشام عبد السلام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والوفد المرافق له، فى مقر الديوان العام للمحاسبة فى مدينة الرياض.

وأكد معالى الدكتور حسام عبد المحسن رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودى على أهمية هذه الزيارة التى تأتى فى إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهازين الرقابيين.

ومن جهته، أكد المستشار هشام عبدالسلام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حرصه على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين الرقابيين فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وعقد الجانبان اجتماعاً تمت فيه مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيزها وتفعيلها فى كافة المجالات التى تتعلق بالعمل الرقابي.