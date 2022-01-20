شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه قرب أعلى مستوى في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صمدت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها منذ شهرين اليوم الخميس في الوقت الذي أثار فيه تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهبوط الدولار شهية المستثمرين بدعم من مخاوف بشأن التضخم والتوترات السياسية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1836.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1102 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عند 1843.94 دولار. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1837.30 دولار.

وانعكاسا لارتفاع معنويات المستثمرين، قفزت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، 0.5 بالمئة أمس الأربعاء.

وتراجع الدولار مع نزول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ عامين.

كما جرى تداول أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ 2014.