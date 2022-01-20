شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت خطة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود لتموين السيارات،تحقيق نتائج هائلة، حيث تم خلال عام 2021 تحويل حوالى 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام بزيادة حوالى 71% عن عام 2020 ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2021 إلى حوالى 405 ألف سيارة.

وفيما يلى مراحل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وكانت كالتالى..

1- فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين.

2- التأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70% وأيضاً لتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها

3- استلام السيارة من العميل في يوم التحويل.

4- تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.

5- يتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

6- يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

يذكر أن فترة تحويل السيارة للعمــل بالغــاز الطبيعي تتراوح من حوالى ساعتين إلى أربع ساعات حسب نوع السيارة.

وقالت وزارة البترول إنه في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والداخلية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى في أسبوع الصعيد بتحويل سيارات الأجرة التي تستخدم الوقود السائل في أسوان إلى الغاز الطبيعى، فإنه تم تحويل 800 سيارة أجرة للعمل بالغاز، حيث تبنت وزارة الداخلية تنفيذها بالتعاون مع قطاع البترول وذلك بشكل مجانى للسيارات الأجرة تزامناً مع احتفالات اسوان بعيدها القومى. وشملت عمليات التحويل التي نفذتها شركتا غازتك وكارجاس ذراعا قطاع البترول في نشاط تحويل وتموين السيارات بالغاز نحو 800 سيارة اجرة بالمحافظة حتى الان بدلاً من الوقود السائل لتزيد اعداد السيارات المحولة بالغاز الطبيعى بنسبة 100% وبما يمثل نجاحاً جديداً يضاف الى المبادرة الرئاسية للتوسع بإستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.