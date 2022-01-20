شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أجور العاملين بتجارة الجملة بالقطاع العام لـ6.2 مليار جنيه عام 18/19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة السنوية لتجارة الجملة والتجزئة للقطاع العام/ الأعمال العام لعام 2018/2019، أن إجمالي قيمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية للعاملين بقطاع الجملة بلغت 6.2 مليار جنيه العام المالي 18/19، مقابل 5.1 مليار جنيه بالعام المالي السابق له بنسبة زيادة بلغت نحو 21.2%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي عدد المشتغلين في تجارة الجملة بلغ 33 ألف و73 مشتغلا عام 2018/2019، بينما كان نحو 33 ألف و348 مشتغلا في العام المالي 2017/2018، بنسبة تراجع بلغت 0.82%.

وسجلت قيمة المصروفات نحو 9.8 مليار جنيه عام 2018/2019، مقابل 8.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 21.1%.

وبلغت قيمة المبيعات الخاصة بتجارة الجملة في القطاع العام/ الأعمال العام نحو 126.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018/2019، مقابل 112.9 مليار جنيه في العام المالي السابق له 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 12%، كما بلغت قيمة المشتريات 117.6 مليار جنيه عام 2018/2019، مقابل 106.3 مليار جنيه في العام المالي السابق له، بنسبة زيادة بلغت نحو 10.6%.

وتصدر بيانات النشرة السنوية لتجارة الجملة والتجزئة للقطاع العام/ الأعمال العام عن سنة مالية تبدأ في 1/7 وتنتهي في 30/6 من كل عام أما بالنسبة للقطاع الخاص فتصدر عن سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر.