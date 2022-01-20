شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نجاح منظومة تداول الأقطان فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حققت منظومة تداول الأقطان نجاحا كبيرا خلال تطلبها الموسم الجارى فى بيع وشراء وتجارة الأقطان بين المزارعين والفلاحين والشركات العامة والخاصة ، ولا سيما بعد تعميمها على مستوى الجمهورية خلال الموسم 2021/2022، في إطار الاهتمام بمحصول القطن وتحسين جودته مع تنظيم عملية التداول وفقا للأسعار العالمية.
1- تتابع اللجنة التنفيذية المنظومة وتضم وزارات
التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
2- حققت المنظومة – التي تم تطبيقها تجريبيا خلال عامي 2019 و2020 في بعض المحافظات – نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان.
3- تم تطبيق المنظومة هذا العام في 14 محافظة من خلال 193 مركزا للتجميع.
4- بلغت الكميات المباعة حوالي 1.2 مليون قنطار بقيمة إجمالية 6.2 مليار جنيه.
5- تقدم عدد كبير من الشركات بخطابات ضمان لدخول المزادات وصل إلى 46 شركة.
6- المنظومة الجديدة، تحقق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع .
7- نجحت المنظومة في الحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات مما يؤثر سلبا على توازن السوق وإيرادات المزارعين.
8- تساهم فى تحسين جودة ونقاوة الأقطان في ضوء تحديد سعر القنطار طبقًا للرتبة ومعدلات التصافي مما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم.
9- المنظومة وفرت من خلال مراكز التجميع أكياس الجوت والدوبارة القطنية بسعر التكلفة للمزارعين.
10- ساهمت المنظومة في تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم من خلال بيعها في مزادات علنية وسرعة تحصيل مستحقاتهم.