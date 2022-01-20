الاقتصاد

كل ما تريد معرفته عن نجاح منظومة تداول الأقطان فى 10 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - حققت منظومة تداول الأقطان نجاحا كبيرا خلال تطلبها الموسم الجارى فى بيع وشراء وتجارة الأقطان بين المزارعين والفلاحين والشركات العامة والخاصة ، ولا سيما بعد تعميمها على مستوى الجمهورية خلال الموسم 2021/2022، في إطار الاهتمام بمحصول القطن وتحسين جودته مع تنظيم عملية التداول وفقا للأسعار العالمية.

 

 

1- تتابع اللجنة التنفيذية المنظومة وتضم وزارات 

التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

 

2- حققت المنظومة – التي تم تطبيقها تجريبيا خلال عامي 2019 و2020 في بعض المحافظات – نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان.

 

3- تم تطبيق المنظومة هذا العام في 14 محافظة من خلال 193 مركزا للتجميع.

 

4- بلغت الكميات المباعة حوالي 1.2 مليون قنطار بقيمة إجمالية 6.2 مليار جنيه.

 

5- تقدم عدد كبير من الشركات بخطابات ضمان لدخول المزادات وصل إلى 46 شركة.

 

6- المنظومة الجديدة، تحقق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع .

 

7- نجحت المنظومة في الحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات مما يؤثر سلبا على توازن السوق وإيرادات المزارعين.

 

8- تساهم فى تحسين جودة ونقاوة الأقطان في ضوء تحديد سعر القنطار طبقًا للرتبة ومعدلات التصافي مما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم.

 

9- المنظومة وفرت من خلال مراكز التجميع أكياس الجوت والدوبارة القطنية بسعر التكلفة للمزارعين.

 

10- ساهمت المنظومة في تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم من خلال بيعها في مزادات علنية وسرعة تحصيل مستحقاتهم.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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