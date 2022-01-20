شكرا لقرائتكم خبر عن «التحلية»: انخفاض تكلفة المياه.. وبناء محطة جديدة بالشقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، م. عبدالله العبدالكريم لـ«اليوم»، أن تكلفة الإنتاج للمياه انخفضت بالتقنيات الحديثة والتي لقيت دعما من الحكومة الرشيدة، مشيرا إلى أن سعي المؤسسة لخفض تكلفة الإنتاج هو العنصر الأساسي في خفض تكلفة المياه، إذ إن التكلفة تتوزع على الإنتاج والنقل والتوزيع.

وقال العبدالكريم: إن المشاريع المطروحة للاستفادة من الإنتاج الثانوي ومنه الاستفادة من المياه الرجعية ستقلص تكلفة المياه، وتعمل على استدامة المشاريع وفتح مشاريع أخرى.

وأضاف العبدالكريم: إن مياه الرجيع غنية بالمعادن والأملاح وتدعم الصناعات الأخرى، فعلى سبيل المثال، فإن مادة الليثيوم أحد العناصر المستخرجة من المياه الرجيع تعد عنصرا أساسيا في صناعة البطاريات، والمركبات الكهربائية، مشيرا إلى أن «الرجيع» يعد منجما مستداما نعمل على تسخيره وتسخير الإمكانيات بحكم الخبرات المتراكمة لدى المؤسسات والكفاءات، وذلك مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المملكة.

وأشار إلى أن البحر الأحمر يوجد به العديد من المشاريع العملاقة منها في المنطقة الجنوبية ونيوم التي تقدم لهم المؤسسة الدعم والإمدادات سواء حاليا أو مستقبلا، مشيرا إلى أن المؤسسة تدعم مشروع أرامكو في مدينة جازان الاقتصادية الذي يقام على مساحة 60 ألف متر مربع، ومشروع منطقة الشقيق، وعسير، فيما تم بناء محطة جديدة في الشقيق بقدرات إنتاج 450 ألف متر مكعب، وتوجد محطات ثلاث تنتج نحو 357 ألف متر مكعب، فيما يبلغ مجموع إنتاج مجمع المحطات نحو 800 ألف متر مكعب.

وأوضح أن المشاريع المستهدفة في المياه الراجعة تتركز في أولى مراحلها على ثلاث مناطق، فيما سيطبق مشروع الأغشية على جميع محطات تحلية المياه، بينما في تعدين البحار فسيتم تطبيقه في ثلاث مناطق وهي: رأس الخير والجبيل وينبع، وتم اختياره لطبيعته الصناعية، ونتطلع إلى انتشار المشروع في المدن الأخرى.