شكرا لقرائتكم خبر عن «العقاري»: 354 مليارا لـ600 ألف مستفيد من «القرض المدعوم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف صندوق التنمية العقارية عن توقيع نحو 600 ألف عقد تمويلي ضمن الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعُوم في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من يونيو 2017 إلى نهاية 2021م، بقيمة إجمالية تزيد على 354 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن إجمالي المستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم بلغ نحو 600 ألف مستفيد، وبحجم عقود تمويلية تزيد على 354 مليار ريال منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية 2021م، مبينا أن «القرض المدعوم» وللسنة الخامسة على التوالي حقق إنجازات تتجاوز مستهدفاته السنوية، مما يؤكد نجاح البرنامج وثقة الأسر السعودية بخياراته التمويلية والسكنية.

ونوه بن ماضي بالدور المحوري للصندوق العقاري في تنمية القطاع العقاري السكني بالمملكة، موضحا أن منتج الوحدات السكنية الجاهزة استحوذ على نحو 55% من إجمالي العقود التمويلية للبرنامج بمعدل 330 ألفا، فيما جاء منتج البناء الذاتي بـ 28%، واستفاد أكثر من 170 ألف مستفيد، وأكثر من 55 ألف مستفيد من منتج وحدات سكنية تحت الإنشاء بنسبة 9%، بينما استحوذ منتج أرض وقرض على 9%، وأعداد المستفيدين من المنتج بلغت نحو 44 ألف مستفيد.

وبين أن برنامج القرض المدعوم الذي يقدم وفق استحقاق فوري لمستفيدي «سكني»، أسهم في زيادة معدلات تملك الأسر منذ انطلاقته، مؤكدا استمرارية «القرض المدعوم» والدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن ضمن مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بهدف زيادة التملك إلى 70% نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

يذكر أن برنامج القرض العقاري المدعوم يقدم قرضا حسنا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح، بنسبة تصل إلى 100% عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، وضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، ويوفر عددا مـن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة، منها البناء الذاتي، شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.