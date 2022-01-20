شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعمال السعودي العراقي» يبحث دعم التعاون الاستثماري.. الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبحث ملتقى الأعمال السعودي العراقي الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية في الرياض، الإثنين المقبل، أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية، وآليات دعمها وتطويرها، فيما يشهد الملتقى تقديم عدد من العروض للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين جهات حكومية وأخرى خاصة في قطاعات استثمارية وتجارية. وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، إن ملتقى الأعمال السعودي العراقي سيعقد بحضور وزراء ومسؤولين اقتصاديين من المملكة والعراق، وبمشاركة من أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين، مضيفا أن المباحثات التجارية بين الجانبين خلال الملتقى ستتركز حول القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تشكل أولوية في أجندة التعاون بين البلدين في ضوء رؤية 2030، وتوجهات الاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة.

ونوه بالدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس التنسيق ومجلس الأعمال السعودي العراقي في التعريف بالفرص الاستثمارية وتشجيع الشراكات.

وأعرب عن أمله في زيادة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد فتح المنفذ البري بين البلدين في عرعر، لا سيما أن لدى المملكة توجها نحو إنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية بالمنفذ لتكون منطقة اقتصادية خاصة.