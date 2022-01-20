شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور في ملتقى مكافحة غسل الأموال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش الملتقى السنوي الثالث عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي يعقد الأحد 30 يناير الحالي، عددا من الموضوعات المهمة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة، من أبرزها: الفرص والمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد الحقيقي، والاحتيال المالي في قطاع شركات التقنية المالية. ويقام الملتقى الذي تنظمه اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة د. فهد المبارك.

وسيتحدث في هذا الملتقى مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، فيما يمثل هذا الملتقى أهمية لدى المؤسسات المالية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، التي تحرص على المشاركة في فعاليات الملتقى بهدف الاستفادة مما سيطرحه الخبراء والمختصون من معلومات مفيدة وتجارب قيمة تسهم في تعريف وإطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم مكافحة غسل الأموال بشكل خاص. وستشهد الفعالية مشاركة عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام، وإدارات مكافحة غسل الأموال في الجهات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والإدارات المعنية بالبنك المركزي السعودي.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات والمؤسسات المالية، من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في الموضوعات التي سيتطرق إليها الملتقى.