شكرا لقرائتكم خبر عن سفير شوبارد جاكي إكس في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترحب شوبارد وشركاؤها في شركة «عطار المتحدة» بسفير شوبارد جاكي إكس في صالة عرض شوبارد الجديدة بمركز المملكة بالرياض.

فقد كان عشاق رياضة السيارات على موعد مع لقاء سفير شوبارد جاكي أحد أعظم السائقين في تاريخ سباقات السيارات، والذي شارك خلال مسيرته الحافلة في أكثر من 100 سباق من سباقات الجائزة الكبرى وحقق فوزه الأول في سباق الجائزة الكبرى الفرنسي عام 1968، وكان عمره حينها 23 عاما.

ويشتهر جاكي ببراعته في سباقات التحمل، خاصة سباق «لومان 24 ساعة»، الذي فاز به 6 مرات، وهو رقم قياسي لم يحققه أحد حتى الآن. وبالإضافة إلى انتصاراته العديدة على حلبة السباقات، احتل جاكي المركز الأول في رالي باريس داكار للسيارات في عام 1983. وفي عام 2022، عاد إلى المملكة العربية السعودية للنسخة الثالثة على التوالي من رالي داكار، التي أقيمت عبر صحراء المملكة العربية السعودية من 1 إلى 14 يناير.

وقد قاد شغف جاكي بالسيارات إلى الاهتمام بسباق (1000 ميليا)، وشارك فيه بشكل متكرر بصحبة صديقه كارل فريدريك شوفوليه، الرئيس الشريك في دار شوبارد. ويعتبر جاكي إكس أحد أكثر المنافسين ولاءً لسباق (1000 ميليا)، الذي تشارك به شوبارد كراعٍ عالمي ومسجل التوقيت الرسمي للسباق منذ عام 1988.