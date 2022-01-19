شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الخدمات التعليمة بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.13%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.95%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.18%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.88%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.75%، ونزل قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.64%.

كما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.52%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.43%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.3%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.26%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.14%، وأخيرً قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.02%، فيما ارتفعت 3 قطاعات وهم السياحة والترفيه، مواد البناء، العقارات بنسبة 1.04%، 0.14%، 0.07%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 756.637 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 192.2 مليون ورقة مالية بقيمة 724.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.27% والعرب على 8.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العربية والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.8 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 63.6 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 11715 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13944 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 4628 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4659 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1150 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.