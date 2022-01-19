شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: مصر لديها مخزون استراتيجى قادر على استيعاب موجة التضخم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد بدرة الخبير الاقتصادى، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد، وجعلتها تتأخر في الوصول، بجانب ارتفاع في أسعار البترول، ومع أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط واجه العالم تضخم بشكل كبير.

وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التضخم فى مصر يكون متأثر بعوامل خارجية أكثر من العوامل الداخلية، فكل ما يتأثر به العالم من نسب تخضم تؤثر علينا.

وتابع الخبير الاقتصادى، أن مصر لديها مخزون استراتيجى قادر على استيعاب الموجة التضخمية العالمية، وهذا يعطى أمل حتى نرى نتيجة الموجة التضخمية التي قد تصل لنا متأخرة، لافتا إلى أن رفع المرتبات جاء لمواجهة أى تخضم عالمى تشهده دول العالم، وهذا يؤكد بعد النظر لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى في رفع المرتبات وزيادة التعينات والعلاوات لمواجهة هذه الموجة التضخمية العالمية المستوردة من الخارج، فهذه الزيادة جاءت في توقيت مناسب تماما.