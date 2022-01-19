شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق رعاية المبتكرين: ميزانيتنا السنوية 200 مليون جنيه.. ونستهدف كل الأعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن الميزانية السنوية المخصصة للصندوق هى 200 مليون جنيه، موضحا أن الصندوق له أهداف رئيسية وتكليفات محددة لاكتشاف المواهب.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الصندوق خصص موقعا، وأى شخص لديه أى فكرة يريد تحويلها إلى ابتكار يدخل الموقع ويسجل بياناته ويكون له حساب على الموقع ويضع الفكرة ومعلومات عنها ثم نحصل على البيانات ونرسلها لأحد المتخصصين لبحث مدى إمكانية تطبيقهاـ وهل لها واقع ملموس أم خيالية وهل لها سوق أم لا؟

وتابع المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ: لابد أن يكون له احتياج في السوق كى ندعم الفكرة ونمولها، وإذا ما كان أرخص في السعر ويكون له ميزة إضافية في المنتج، موضحا أن الصندوق لديه 4 محاور، حيث نستهدف النوابغ والمبتكرين ورواد الأعمال وتهيئة بيئة داعمة للابتكار، ونقدم برامج للتوعية وبرامج لبناء القدرات وبرامج للمسابقات وبرامج للتطوير والتمويل، ونستهدف كل الأعمار سواء طفل أو شاب أو كبير في السن.