شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 756.637 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، مصر للفنادق. إيقاف تداول 4 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، مصر للفنادق.

البورصة تخسر 6.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 756.637 مليار جنيه. البورصة تخسر 6.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 756.637 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 192.2 مليون ورقة مالية بقيمة 724.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.27% والعرب على 8.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العربية والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.8 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 63.6 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 11715 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13944 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 4628 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4659 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1150 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 21.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.64%.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 4.100 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 10.81%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 156.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.79%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 25.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.23%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 27.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.64%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 32.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.23%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 7.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 13.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 16.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.134 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.60%.