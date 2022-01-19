شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تم فتح محالج "القابضة للغزل" حتى منتصف فبراير 2022؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- سيتم فتح المحالج حتى منتصف فبراير 2022، لتقوم بعمل مراكز تجميع وفرز الأقطان الواردة من التجار / المنتجين المتأخرين عن التوريد في المواعيد المحددة.

2- في ختام تطبيق منظومة التداول الجديدة على مستوى الجمهورية للموسم 2021/2022 - تبين وجود كمية قليلة من الأقطان لم يتم تداولها من خلال المنظومة (لا تتعدى واحد في الألف من الكمية المزروعة).

3- أوضحت اللجنة التنفيذية لتداول الأقطان، أن استلام الأقطان من التجار / المنتجين المتأخرين عن التوريد سيكون بناء على طلب يقدمه التاجر / المنتج إلى إدارة المنظومة.

4- لابد أن يتعهد بسداد مصروفات إعادة فتح مراكز التجميع وكذلك الالتزام بعدم تكرار ذلك خلال المواسم المقبلة، وتوريد الأقطان في المواعيد المحددة.

5- دعت اللجنة المزارعين الذين باعوا أقطانهم بأسعار منخفضة دخول المنظومة.

6- المنظومة تحافظ على مستحقات المزارعين وحصولهم على سعر عادل ومناسب مقابل أقطانهم.