115 مليار دولار حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية في نوفمبر

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وحافظت السعودية على المركز الـ17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في نوفمبر 2021.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر إلى 98.2 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 85% من الإجمالي، و16.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15%.
وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذا على سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر الماضي بنحو 1.34 تريليون دولار، تلتها الصين بقيمة 1.08 تريليون دولار.
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