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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكية للجبيل وينبع وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»؛ لتنفيذ الحلول الشاملة لأعمال إدارة النفايات وإعادة التدوير لأنواع النفايات التعدينية والصناعية وغير الصناعية كافة، وذلك في جميع مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. ووقع المذكرة من جانب الهيئة رئيس الهيئة المهندس عبدالله السعدان، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي المهندس زياد الشيحة، وذلك في مقر الهيئة الملكية الرئيس بالرياض. ووقعت الاتفاقية انطلاقا من «مبادرة السعودية الخضراء» التي ستحقق عددا من المستهدفات في المملكة منها: رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم بنسبة 94% بحلول عام 2035م.

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