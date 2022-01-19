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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2022م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.833 مليار ريال. وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.248 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2030 م. وبلغت الشريحة الثانية 1.585 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2034 م.

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