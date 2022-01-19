شكرا لقرائتكم خبر التصدير إلى عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التصدير إلى عمان عبر منفذ الربع الخالي، عنوان ورشة عمل نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية بحضور عدد من المصدرين وعدد من الجهات المحلية ذات العلاقة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عمان، ومناقشة الفرص الجديدة لتعظيم إمكانيات التصدير بعد افتتاح منفذ الربع الخالي في ديسمبر الماضي، الذي سيكون معبرا حيويا لكل دول المنطقة، كما تهدف إلى البحث في المعوقات والتحديات ومعالجتها، مع التركيز على تعزيز الصادرات غير النفطية إلى السلطنة الشقيقة.

كما تأتي ضمن جهود «الصادرات السعودية» لتنظيم سلسلة من ورش العمل في مدن ومناطق المملكة المختلفة، بهدف تيسير رحلة المصدرين واطلاعهم على المستجدات المتعلقة بتحسين بيئة التصدير.

يذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية أطلقت عدة برامج بهدف تطوير قدرات المصدرين.