أرامكو تتفق مع شركات كورية لتطوير حلول طاقة الهيدروجين وتوفير خيارات تمويلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أرامكو السعودية 9 مذكرات تفاهم، واتفاقية إضافية واحدة مع شركات كورية رائدة، تهدف إلى تعزيز استراتيجيتها في قطاع التكرير والكيميائيات، ودعم تطوير حلول طاقة الهيدروجين، فضلا عن إيجاد خيارات تمويلية جديدة للشركة، وذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الكوري في الرياض، واستضافته وزارة الاستثمار السعودية، وحضره الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات في البلدين.

التصنيع المحلي

وقعت أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في كوريا، وشركة الاستثمارات الصناعية في المملكة (دسر). وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن، يمكن أن يزود الشركات المصنِّعة في المملكة بالمعدات الصناعية والتجهيزية، مثل الصمامات والمضخات والضواغط ورؤوس الآبار وقطع توصيل خطوط الأنابيب والمبادلات الحرارية وتوربينات الغاز والرياح، بهدف تعزيز المحتوى المحلي. ويستهدف المشروع المشترك المخطط له إنتاج 60 ألف طن سنويا، ويرتكز أساسا إلى صب وتشكيل الرمل، وفقا لعمليات القالب المفتوح، بالإضافة إلى إمكانات المعالجة الآلية، كما أن لديه القدرة على إمداد الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في مجالات الحفر وأجهزته، والعمليات البحرية، والمحركات، مع إمكانية التوسع في السوق الخليجية.

طاقة الهيدروجين

وتشمل الاتفاقيات مذكرات تفاهم مع عدد من شركات الطاقة في كوريا، شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، إس أويل، بوسكو، هيونداي أويل بنك، وشركة لوت كيميكال الكورية، وذلك في إطار استكشاف فرص التعاون المحتملة في توريد ونقل واستخدام واعتماد الهيدروجين والأمونيا. وتخطط الشركات لدراسة جدوى تحويل الأمونيا المصدرة إلى هيدروجين وهي عملية تعرف باسم التكسير الخلفي للأمونيا. ويمثل ذلك خطوة أولى نحو إنشاء مرفق إنتاج ضخم محتمل للهيدروجين والأمونيا في المملكة، والتي ستشمل احتجاز الكربون وتخزينه.

الحلول المالية

وتم التوقيع على اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM)، لبحث حلول تمويل استراتيجية لدعم أنشطة الشركة التجارية والاستثمارية التي تشارك فيها الشركات الكورية.

وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن هذه الاتفاقيات ستؤدي لاستكشاف المزيد من الفرص، مع تركيزنا على 4 مجالات، هي: تنمية طاقة الهيدروجين، تقنيات التحويل المباشر للسوائل إلى كيميائيات، تشكيل وصب المعادن، وكذلك التعاون في مجال التمويل مع بنك الصادرات والواردات الكوري.

وذكر أن أرامكو السعودية تعد حضورها في السوق الكورية مهما جدا، كما أن لديها استثمارات استراتيجية دولية في كوريا ضمن منظومتها العالمية للتكرير والكيميائيات.

الاتفاقية

دوسان ودسر، اتفاقية إنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن في المملكة

مذكرات التفاهم

