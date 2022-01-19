الإسلامي للتنمية يؤكد جاهزيته للعمل مع بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد البنك الإسلامي للتنمية جاهزيته للعمل مع جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية الآخرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في مجموعة البنك.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، بحلقة نقاش حول «التعافي المشترك المستدام وفقا لأهداف التنمية المستدامة»، التي عقدت في دبي، وكانت الحلقة جزءا من «المنتدى الدولي حول أجندة التنمية المستدامة لعام 2030» في الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي خلال «أسبوع الأهداف العالمية».

ويهدف المنتدى إلى تعزيز ثقافة الاستدامة، مع التركيز على حوكمة التنمية ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وكان من بين المشاركين في حلقة النقاش وزير البنية التحتية والنقل المستدام الإيطالي إنريكو جيوفانيني، ونائب المدير العام لوكالة التعاون الدولي والتنمية بالاتحاد الأوروبي مارجيتا ياخر.

مواجهة التقلبات

وأفاد الجاسر بأن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تسعى لحشد التمويل اللازم لمواجهة التقلبات الدورية للبلدان الأعضاء الـ 57 عندما تكون في حاجة ملحة إليها. وشرح خلال حلقة النقاش، كيف تقدم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لزيادة تدفقات الاستثمارات إلى البلدان النامية، وكيف أن عمليات الاقتراض السيادي التي تقوم بها من خلال كياناتها المختلفة تدعم أكثر من 1.7 مليار شخص حول العالم، كما تطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد 19 في البلدان الأعضاء، ودعم تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

برنامج للتأهب

وقال إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أطلقت البرنامج الاستراتيجي للتأهب والاستجابة بقيمة 4.3 مليارات دولار، والذي يعتمد نهجا ثلاثي الأركان لمساعدة البلدان الأعضاء على الاستجابة الفورية للتحديات التي تفرضها الجائحة، ووضعها في مسار الانتعاش الاقتصادي من جديد عن طريق استعادة سبل العيش، وبناء القدرة على الصمود، واستئناف النمو. وأضاف «أخيرا، وافق البنك على مجموعة برامج ومشاريع تنموية بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي لتعزيز الاقتصاد والتعافي في البلدان الأعضاء».

تعزز التعافي

وأكد أن الأهداف الاستراتيجية للبنك المعاد تحديدها تعزز التعافي من الجائحة، وتعالج الفقر، وتبني المرونة، وتحفز النمو الاقتصادي الأخضر، مشيرا إلى أنهم يبرزون هذه الأمور من خلال تشييد بنية تحتية مستدامة.