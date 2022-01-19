شكرا لقرائتكم خبر شركة التنمية الغذائية تحصد 37 جائزة عالمية في كفاءة انتاج الدواجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت شركة التنمية الغذائية، المتمثلة في ستون عاما من التنمية من خلال الشركات المنتجة والمصنعة للأغذية في المملكة العربية السعودية وهي شركة مساهمة ومدرجة في سوق الأسهم السعودي "تداول"، عدة جوائز ممنوحة من قبل Aviagen "أفياجن"، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال إنتاج سلالات الدواجن عالية الجودة. ويأتي ذلك من ضمن الجهود التي تبذلها الشركة في تقديم خدماتها باتباع أفضل أساليب الإنتاج والجودة، ومن خلال حرص تام على توفير احتياجات عملائها والمستهلكين بدرجة عالية من التميز.

بلغ مجموع الجوائز التي نالتها الشركة 37 جائزة في معيار كفاءة الإنتاج الأوربي لسلالات دواجن روس "ROSS"، فقد حصلت 24 مزرعة تابعة للشركة على شهادة إنجاز نادي ROSS 140 بينما حازت 13 مزرعة على شهادة إنجاز نادي ROSS 400، كما نجحت مزرعة شقراء التابعة للشركة في أن تكون واحدة من أفضل مزارع الدواجن في انتاج الصيصان على مستوى العالم والمنطقة. وتعتبر شركة التنمية الغذائية من أولى الشركات الغذائية التي تحصل على شهادة إنجاز نادي EPEF ROSS 400 في المملكة العربية السعودية.

وصرحت شركة التنمية الغذائية في بيان لها، أن حصولها على تلك الجوائز يعد إنجازاً يضاف لمسيرة الشركة في دعم قطاع منتجات الدواجن بما يقود إلى تطويره، وتوفير الاحتياجات المختلفة لعملائها والمستهلكين لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي ولتعزيز الأمن الغذائي وفقاً لرؤية المملكة 2030 ودعما لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة على أن جهودها المتواصلة في تقديم أفضل الحلول الغذائية يجعلها دائماً من بين الشركات الرائدة في سوق منتجات الدواجن بالمملكة.