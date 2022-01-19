شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط موافقة التنظيم والإدارة على تعيين 166 كادرا طبيا بأسيوط × 3 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الدكتور صالح الشيخ موافق على تنفيذ قرارات تكليف عدد 166 كادرا طبيا مكلفا، وذلك بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط، فما هي ضوابط هذا القرار؟

س. ما هو مفهوم التكليف بالنسبة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؟

ج. التكليف هو التعيين الإلزامي (الإجباري) لكل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.

س. كيف يتم توزيع هؤلاء المكلفين أو المعينين؟

ج. يتم توزيع المكلفين للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

س. ما هي الضوابط المتعلقة بقرار التكليف؟

ج. يتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.