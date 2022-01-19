شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء 19-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الأربعاء 19-1-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف عدد 166 كادرا طبيا مكلفا، وذلك بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 166 كادرا طبيا بمديرية الصحة بأسيوط

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف عدد 166 كادرا طبيا مكلفا، وذلك بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط، وتم إخطار وزارة المالية والجامعة بذلك.

وزير البترول: مجمع البنزين الجديد بأسيوط يوفر احتياجات الصعيد بنسبة 100%

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مجمع إنتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول يُعد من المشروعات المهمة التى نفذها قطاع البترول في صعيد مصر، والذى شرف بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أسبوع الصعيد.

رئيس هيئة الاستثمار: الحكومة المصرية حريصة على تقديم الدعم لرواد الأعمال

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا من رواد الأعمال بمركز "legatum" للتطوير وريادة الأعمال، التابع لجامعة "MIT" الأمريكية برئاسة الدكتورة دينا شريف.

الصادرات السلعية المصرية تتجاوز الـ32 مليار دولار وتحقق زيادة 26% لأول مرة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 مليار و128 مليون دولار مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليار و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%.

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 756.637 مليار جنيه.

تعرف على تفاصيل خطة القابضة للمياه للتعامل مع مياه الأمطار بالمحافظات

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود الشركات التابعة فى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمحافظات، ووجه غرفة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة بمتابعة أعمال سحب المياه اولا بأول والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية ومتابعة البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

البورصة تغرم "كيما" 10 آلاف جنيه..وتلزم 12 شركة بأحكام قواعد القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التنبيه على 12 شركة بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.