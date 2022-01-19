شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: رفع منسوب طريق «حفر الباطن / الأرطاوية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال الصيانة والسلامة على طرق محافظة حفر الباطن، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لسكان المحافظة.

وتتميز محافظة حفر الباطن بموقع إستراتيجي يربطها مع الدول المجاورة، وعدد من محافظات المملكة، مما يمكنها من الإسهام في تقريب المسافات على المستثمرين والسياح وقاصدي الحرمين الشريفين، إذ يبلغ مجموع أطوال الطرق في المحافظة 1281 كم.

وشهدت الأعمال في محافظة حفر الباطن استكمال طريق رماح / شوية / الصداوي (تقاطع طريق أبو حدرية مع وصلة طريق مدينة الملك خالد العسكرية)، ومعالجة سطحية على طريق رفحاء / لينا / سامودا، بإضافة طبقة سطحية، إلى جانب رفع منسوب طريق حفر الباطن / الأرطاوية، وطريق رفحاء / لينا / سامودا، وتنفيذ ميول جانبية مع إنشاء عبارات في بعض المواقع، إضافةً إلى إنشاء طريق من مدينة الملك خالد العسكرية إلى تقاطع دغيليب الوجعان بالمنطقة الشرقية، كما قامت الوزارة بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة ونظافة على طرق محافظة حفر الباطن، وعلى طريق حفر الباطن / الأرطاوية.

وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حرصها على استكمال جميع مشاريعها بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً للانتهاء من المشاريع وتسلمها، إلى جانب عزمها على تحقيق ما تستهدفه الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من الوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل حالات الوفيات، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعد الإستراتيجية أحد أهم محاورها الرئيسية.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالي من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.