شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم "كيما" 10 آلاف جنيه..وتلزم 12 شركة بأحكام قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التنبيه على 12 شركة بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا، وهم الاستثمار العقاري العربي-اليكو، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر العليا، البنك المصري الخليجي، اودن للاستثمار والتنمية، فرتيكا للصناعة والتجارة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، القناة للتوكيلات الملاحية، نايل سيتي للاستثمار.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي على شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزامها بالمادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ومنحت لجنة القيد، شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا للمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك في ضوء أحكام الماده 64 من الإجراءات التنفيذية مع التأكيد على الشركة بضرورة ارسال المؤشرات المالية.