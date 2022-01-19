شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا عند 12260 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 66 نقطة, ليقفل عند 12260 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، وزجاج، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: مجموعة تداول، وصادرات، وباعظيم، وبدجت السعودية، وسليمان الحبيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.65% و3.32%. فيما كانت أسهم شركات: ملكية ريت، والإنماء، ودار الأركان، وزجاج، والخليج للتدريب الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: مجموعة تداول، والراجحي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، وزجاج الأكثر نشاطًا في القيمة.