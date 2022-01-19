شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 756.637 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 11715 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13944 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 4628 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة.