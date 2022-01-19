شكرا لقرائتكم خبر عن "ايتيدا" تتيح تمويل 10 آلاف جنيه لدعم مشروعات التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن فتح باب التقدم للدورة السابعة عشر من برنامَج دعم مشروعات التخرج ضمن مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC، حيث حددت الهيئة الموعد النهائي للتقدم للبرنامج ليكون 15 فبراير 2022.

يهدف البرنامَج إلى دعم طلاب الجامعات أو المعاهد المصرية بكليات الهندسة وعلوم الكمبيوتر ولديهم مشاريع تخرج متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويقدم البرنامج تمويل للمشروعات بحد أقصى عشرة آلاف جنيه مصري للمشروع الواحد، ويتم تقييم المشروعات المقدمة وفرزها لاختيار الأفضل بينهم من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصين للحصول على التمويل.

وتعتمد مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC في الأساس على مد يد العون من خلال ركيزتين أساسيتين الأولى برامج للباحثين والشركات وتضم 3 برامج والثانية برامج لطلبة الجامعات وتضم برنامجين من ضمنها برنامج دعم مشروعات التخرج لطلبة الجامعات في السنوات النهائية للحصول على تمويل مشروعات تخرجهم التي قد تواجه في الكثير من الأحيان بعوائق مادية قد تؤثر على جودتها مما ينتقص من قدرة الطلبة على الإبداع.

كما يساعد البرنامج شركات تكنولوجيا المعلومات على التقدم باقتراحات حول المشروعات التي تراها ذات صلة بالصناعة واحتياجات السوق إلى الأساتذة المشرفين بالكليات لاختيار ما يرونه مناسبا لمشروعات التخرج.

يذكر أن الهيئة قدمت في هذا البرنامَج الدعم لعدد 1230 مشروع تخرج للطلبة من 33 جامعة مختلفة خلال دوراته السابقة.