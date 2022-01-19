شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مؤتمر التشغيل والصيانة : خارطة طريق للتحول الرقمي ومنصة إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • دعوة المجلس لإعداد برنامج تدريبي لتفعيل التحول الرقمي

• إطلاق منصة إلكترونية لتبادل الخبرات بين المنظمات والشركات في الدول العربية

• وضع استراتيجيات وسياسات منهجية لجمع البيانات وتحليلها لتعظيم الاستفادة منها

• خطط للتحول الرقمي في إدارة عمليات التشغيل والصيانة في المرافق الصحية والمعدات الطبية

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في دورته التاسعة عشرة تحت عنوان"التحول الرقمي ومستقبل إدارة الصيانة" المقام بالرياض على مدى يومين، بأن يقوم المجلس العربي للتشغيل والصيانة بوضع خارطة طريق إرشادية لخطوات التحول الرقمي في تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة ونشرها على موقع المجلس للاستفادة منها وتشكيل فريق عمل من المجلس للقيام بذلك وكذلك دعوة المجلس لإعداد برنامج تدريبي لتفعيل التحول الرقمي.

كما اوصى بتبني المجلس العربي للتشغيل والصيانة إطلاق منصة إلكترونية على بوابة المجلس على الإنترنت لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين المنظمات والهيئات والشركات في الدول العربية لعرض التجارب الناجحة في التحول الرقمي في الصيانة.و ان تقوم إدارات الصيانة بوضع استراتيجيات وسياسات منهجية لخطط جمع البيانات وتحليلها لتعظيم الاستفادة منها لتحقيق تحول رقمي فعال وخاصة في مجال تطوير مؤشرات قياس الأداء.

ووضع خطط للتحول الرقمي في إدارة عمليات التشغيل والصيانة في المرافق الصحية والمعدات الطبية بتبني تطبيقات Data Informatics in healthcare

مع ضرورة أن تتحول سياسات الصيانة إلى الصيانة على أساس الحالة والتركيز على استخدام التقنيات الحديثة في ذلك للتمكين من الوصول إلى صيانة أكثر فعالية وتحقيق سلامة أفضل للعاملين والمنشآت والمعدات والأنظمة.

مؤكدين على أهمية تبني استراتيجيات صيانة تعتمد على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية والروبوتات في فحص وصيانة أنظمة الكهرباء وأنظمة النقل والبنية التحتية. وضرورة ان تتبنى إدارات الصيانة والمرافق برامج لرفع قدرات العاملين في الصيانة من خلال برامج الجدارة المهنية خاصة عند تطبيق رقمنة إجراءات أعمال الصيانة.

كما أشاد المشاركون بما تم عرضه في الجمعية العمومية للمجلس العربية للتشغيل والصيانة خلال انعقاد المؤتمر حول إتمام برنامج كرسي الملك سلمان لدعم دراسات وأبحاث الصيانة وما نتج عنه من مخرجات ستنعكس بشكل إيجابي على تطور أعمال التشغيل والصيانة في الدول العربية ويوصي المشاركون برفع برقية شكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – سلمه الله – لدعمه الكريم للمجلس العربي للتشغيل والصيانة وكذلك يوصي المشاركون ان يتم رفع مخرجات الكرسي وخاصة الكود العربي لصيانة المباني ودليل التصنيف المهني لمهندسي التشغيل والصيانة لجامعة الدول العربية لتعميم الاستفادة منها في كافة البلدان العربية. وان يقوم المجلس بإيداع نسخ من مخرجات كرسي الملك سلمان في المكتبات العربية الرئيسية وفي الجامعة والهيئات الهندسية. مشيدين بما حققه المجلس العربي للتشغيل والصيانة من انجازات خلال الدورة 2018 – 2022 موجهين الشكر لأعضاء مجلس الأمناء في الدورة المنقضية ويرحبون بأعضاء مجلس الأمناء للمجلس العربي للتشغيل والصيانة في الدورة الجديدة 2022 - 2026 ويتمنون لهم التوفيق والنجاح في إكمال مسيرة المجلس.

معربين عن فخرهم بما انجزته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مسار التحول الرقمي في التشغيل والصيانة من خلال المنصات التقنية التي تطبقها في القطاع البلدي والإسكان ويشيدون أيضاً بخطط الوزارة لتحقيق التكاملية للتحول إلى مفهوم الإدارة الشاملة للأصول والمرافق.

واوصى المشاركون بأن يكون للمجلس العربي للتشغيل والصيانة دوراً هاماً في وضع التشريعات الخاصة بإجراءات وتنظيم أعمال الصيانة من خلال التواصل مع الجهات التشريعية والتنفذية في الدول العربية لمساعدتها في إقرار الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتشغيل والصيانة وفق أفضل الممارسات العالمية وفي ظل المخرجات الإرشادية للمجلس العربي للتشغيل والصيانة.

حيث اختتم المؤتمر بعقد جلسة برعاية الشركة السعودية للتبريد بعنوان صيانة المباني بالتوازي مع ورشة عمل بعنوان الابتكار في الرعاية الصحية وعقدت ورشة عمل اخرى بعنوان سلامة المعدات الطبية حسب معايير الاعتماد، وحلقة نقاش تحدثت عن المعايير المهنية واستراتيجية توطين مهن التشغيل والصيانة في المملكة و عن مشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان في المؤتمر وكانت الجلسة العاشرة والأخيرة بعنوان أنظمة وإدارة الصيانة.

كما شهد المؤتمر في يومه الأخير انعقاد الجمعية العمومية للمجلس العربي للتشغيل والصيانة والتي ناقشت العديد من المواضيع الهامه في مجال تطوير تشغيل الصيانة في الدول العربية.