شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 674 وحدة سكنية بـ«نساج تاون 2» في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» عن اكتمال إنجاز مشروع «نساج تاون 2» - الواقع بضاحية الواجهة بالدمام في المنطقة الشرقية -، فيما يوفّر المشروع 674 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، ضمن نماذج وتصاميم متنوعة لمستفيدي برنامج سكني.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويُعد المشروع أحد مشاريع البيع على الخارطة التي تحتضنها المنطقة الشرقية من بين 35 مشروعاً يطوره القطاع الخاص بإشراف «وافي»، وتوفر المشروعات أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس.

وقال الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف، إن المشروع يتميز بكونه يقع ضمن ضاحية الواجهة في موقع إستراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام ضمن بيئة توفر جودة الحياة لساكنيها، وبالقرب من عدد من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية، مثل: مطار الملك فهد الدولي وكورنيش الدمام.

وأشار الشريف إلى أن مشروع «نساج تاون 2» يمتد على مساحة تتجاوز 190 ألف متر مربع، وتبدأ أسعار الوحدات من 640 ألف ريال، كما يشتمل على عدد من المرافق والخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية ضمن ضاحية الواجهة التي توفر معايير السكن العصري، ومقومات جودة الحياة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن «وافي» يقدم التراخيص اللازمة للمشاريع العقارية على الخارطة «تحت الإنشاء»، ويتابع نسب إنجازها وجودة تنفيذها ويعمل على التدفقات المالية من المشترين للمشروع، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع عقارية متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات الأسر السعودية.

ويمنح «وافي» تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار في القطاع.