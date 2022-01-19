شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة تعتمد 2.6 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع المهندس هاني سنبل رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والوفد المرافق له تناولت استعراض خطة عمل المؤسسة في مصر خلال عام 2022 ومتابعة المشروعات التي تنفذها المؤسسة في مصر في مجالات دعم التجارة وبرامج تمكين المرأة وغيرها.

وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري عمرو هزاع مستشار الوزيرة للمشروعات التنموية وهبة جمال ممثل المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بمصر.

وقالت الوزيرة إن المؤسسة تعد أحد أهم شركاء التنمية للدولة المصرية حيث تسهم مشروعاتها في دعم قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تمكين المرأة بالاضافة الى دعم اواصر التعاون التجاري بين الدول العربية ودول القارة الافريقية في اطار مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية.

وأشارت جامع إلى أنه يجرى حالياً وضع الترتيبات الخاصة لانشاء اول اكاديمية للمصدرين في مصر بالتعاون مع المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة، لافتةً إلى أنه من المخطط ان تضم الاكاديمية كيان مؤسسي يقدم برامج تدريبية لدعم المصدر المصري وتعزيز قدراته على النفاذ للمزيد من الأسواق العالمية.

وأضافت الوزيرة أن اللقاء تناول امكانية تنظيم نسخة من معرض تراثنا للمنتجات التراثية والحرف اليدوية والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة 57 دولة ومايزيد عن 3 آلاف مشارك.

ومن جانبه اكد المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حرص المؤسسة على تنفيذ المزيد من البرامج التنموية في مصر باعتبارها احدى اهم الدول الشريكة للمؤسسة، مشيراً إلى أهمية تحقيق التكامل بين كافة شركاء التنمية في مصر بهدف تحقيق افضل النتائج لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف سنبل أنه يجرى حالياً الاعداد لمشاركة المؤسسة بفعاليات قمة المناخ الـ 27 والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن مجلس ادارة المؤسسة وافق على اطلاق المرحلة الثانية لبرنامج المساعدة من اجل التجارة بالدول العربية " الافتياس 2 " والتي تستهدف تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية وتوفير المزيد من فرص العمل والاسهام في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي وتسهيل نفاذ الصادرات العربية للمزيد من الاسواق العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ان الاجتماع السنوي لبرنامج جسور التجارة العربية الافريقية سيعقد في مصر خلال الفترة من 14-15 مارس المقبل بمشاركة عدد كبير من الوزراء وممثلي المؤسسات التنموية العالمية، لافتاً الى ان المؤسسة اعتمدت تمويل قدره 2.6 مليار دولار لتمويل المشروعات التنموية التي تنفذها في مصر، كما أن هناك امكانية لتبني المؤسسة لـ 50 سيدة مصرية في مجال المنتجات اليدوية والتراثية وتوفير برامج دعم لمشروعاتهن لنفاذ منتجاتها للاسواق الدولية.