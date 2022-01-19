شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل وفدا للتعاون المصرى الإفريقى المشترك فى مجال النقل البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت هيئة ميناء دمياط وفداً من متخذى القرار الأفارقة فى مجالات النقل والنقل البحرى فى زيارة تهدف إلى التعرف عن قرب على الدور المحورى الذى يقوم به الميناء لخدمة وتنشيط حركة التجارة البحرية.

جاءت تلك الزيارة بالتزامن مع انعقاد المنتدى الإفريقى لمتخذى القرار الأفارقة، حيث كان فى استقبالهم اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والذى قام بتقديم عرض توضيحى تناول أهم المزايا التى يتمتع بها الميناء وأهمها توافر مقومات النقل متعدد الوسائط والذى يدعم الجهود التى تبذلها وزارة النقل بتوجيهات الفريق مهندس وزير النقل لتنشيط حركة النقل النهرى وصولا للدول الافريقية.

ثم استعرض رئيس الهيئة بالشرح محطات الميناء المختلفة وأهم المشروعات الحالية والمستقبلية والتى تتكامل مع خطة الدولة لتطوير الموانئ بهدف جعل مصر مركزاً محورياً لتنمية التجارة الدولية واللوجستيات .

ثم قام الوفد بجولة داخل الميناء ضمت المحطة متعددة الاغراض ، وبرج الارشاد ، وصوامع الغلال ، والميناء النهرى واختتمت الجولة بزيارة لمحطة الحاويات بالميناء للتعرف على امكاناتها والخدمات والتسهيلات التى تقدمها للخطوط الملاحية العالمية.