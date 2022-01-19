شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الدولية: النفط سيسجل فائض خلال الربع الأول من 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن المعروض من النفط سيجاوز الطلب خلال فترة وجيزة إذ من المتوقع أن يقبل بعض المنتجين على ضخ الخام عند أو فوق أعلى المستويات على الإطلاق، في حين يظل الطلب مرتفعا على الرغم من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري عن سوق النفط "في هذه المرة، أثر الانتشار محدود بدرجة أكبر على استهلاك النفط".

وأضافت "الزيادة المطردة في الامدادات قد تؤدي إلى تسجيل فائض كبير في الربع الأول من 2022 وما بعد ذلك" إذ من المنتظر أن تضخ الولايات المتحدة وكندا والبرازيل النفط بأعلى مستويات على الإطلاق خلال العام، بينما قد تتجاوز المملكة وروسيا كذلك مستويات ضخها القصوى.

وتابعت الوكالة أن تخفيف إجراءات الإغلاق يعني استمرار الحركة النشطة، مما دفعها إلى رفع تقديراتها للطلب على النفط في العام الماضي والعام الحالي بنحو 200 ألف برميل يوميا.

لكنها حذرت من أن المخزونات التجارية من النفط والوقود في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت أدنى مستوياتها في سبع سنوات، لذلك فإن أي صدمة في المعروض من شأنها أن تثير التقلبات في سوق النفط في 2022 .