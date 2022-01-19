شكرا لقرائتكم خبر عن سفير شوبارد جاكي اكس في الرياض بالمملكة العربية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترحب شوبارد وشركائها في شركة "عطار المتحدة" بسفير شوبارد جاكي اكس في صالة عرض شوبارد الجديدة في مركز المملكة بالرياض.

فقد كان عشاق رياضة السيارات على موعد مع لقاء سفير شوبارد جاكي أحد أعظم السائقين في تاريخ سباقات السيارات، والذي شارك خلال مسيرته الحافلة في أكثر من 100 سباق من سباقات الجائزة الكبرى وحقق فوزه الأول في سباق الجائزة الكبرى الفرنسي عام 1968، وكان عمره حينها 23 عاماً.

ويشتهر جاكي ببراعته في سباقات التحمل، خاصة سباق "لومان 24 ساعة"، الذي فاز به 6 مرات، وهو رقم قياسي لم يحققه أحد حتى الآن. وبالإضافة إلى انتصاراته العديدة على حلبة السباقات، احتل جاكي المركز الأول في رالي باريس داكار للسيارات في عام 1983. وفي عام 2022، عاد إلى المملكة العربية السعودية للنسخة الثالثة على التوالي من رالي داكار التي أقيمت عبر صحراء المملكة العربية السعودية من 1 إلى 14 يناير.