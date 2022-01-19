شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع زيادة عوائد السندات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتتجه نحو أدنى مستوياتها في أسبوع الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عامين بفعل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل كبير، وهو ما نال من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1810.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0352 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 1805 دولارات للأوقية أمس الثلاثاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1810.80 دولار.