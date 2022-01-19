شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر آخر تحديث فى أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الحديد والأسمنت اليوم تسجل استقرارا في أغلب الشركات، الأمر الذي يجعل السعر النهائي للمستهلك مستقر عند نفس مستويات مطلع هذا الشهر، بحسب ما أعلنته شعبة مواد البناء، وفيما يلي حركة الأسعار تفصيلاً.

أسعار الأسمنت تسجل 875 جنيها في أقل سعر لطن الأسمنت اليوم، ويصل 1000 جنيه في مصانع أخرى، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها وأعلى سعر للمستهلك يصل 1150 جنيها وهو أقصى سعر للمستهلك.

وبالنسبة لأسعار فإن مصانع الدرفلة المعتمدة على البيليت تبيع طن الحديد تسليم أرض المصنع بسعر يتراوح بين 13800 إلى 14000 ألف جنيه، لافتاً إلى أن سعر الحديد في مصانع الدورة المتكاملة يتراوح بين 14900 إلى 15000 جنيه تسليم أرض المصنع.

وزارة الصناعة قررت في نوفمبر 2021، إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.